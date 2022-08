Roma sbrigati, Belotti freme. E Kluivert può fargli spazio

AS ROMA NEWS – Tiago Pinto vuole fare in fretta e regalare al più presto un centravanti a Mourinho per completare alla grande il parco attaccanti a disposizione del tecnico.

Se Dybala, Zaniolo e Pellegrini regalano fantasia al reparto, a Tammy Abraham spetta il compito di dare peso all’attacco, e non solo per quanto riguarda i gol. Ecco allora che Mou sogna di avere anche Belotti in rosa, per poterlo alternare all’inglese e farlo rifiatare nel corso di un campionato che si preannuncia molto intenso.

Il Gallo ha dato da tempo la sua parola alla Roma, ma arrivati a due giorni dal via della nuova stagione l’attaccante, ancora senza squadra, comincia a fremere. La paura del calciatore è di restare col cerino in mano, visto che Pinto sta avendo più difficoltà del previsto a cedere Shomurodov al Bologna.

Tutto fermo infatti su quel fronte, con la Roma che chiede 15 milioni e l’obbligo del riscatto per cedere l’uzbeko. A quelle condizioni è difficile che il Bologna accetti. E allora?

A fare spazio a Belotti in rosa potrebbe essere dunque Justin Kluivert: Tiago Pinto è tornato a dialogare con il Fulham e spera di riuscire a monetizzare dalla cessione dell’olandese entro il weekend. Qualora il figlio d’arte dovesse accasarsi in Premier, la Roma si fionderebbe su Belotti per chiudere definitivamente il colpo.

Fonti: Il Tempo / La Repubblica / Corriere dello Sport