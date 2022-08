CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 11 agosto 2022 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Ore 12:30 – DALL’INGHILTERRA: LO UNITED PENSA A BELOTTI – Concorrenza inglese per Andrea Belotti (28), attaccante svincolato dopo l’ultimo anno al Torino. Secondo quanto scrivono dall’Inghilterra, il centravanti è un’opzione per il Manchester United di ten Hag, anche se non c’è ancora nessuna trattativa in atto. (Manchester Evening News)

Ore 12:10 – KLUIVERT, LA ROMA APRE AL DIRITTO DI RISCATTO – Contatti continui tra la Roma e il Fulham per la cessione di Justin Kluivert (23): i giallorossi hanno aperto al prestito con diritto di riscatto pur di chiudere l’affare. (Tuttomercatoweb.com)

Ore 11:00 – SHOMURODOV, IL BOLOGNA NON APRE ALLA ROMA – Si complica il passaggio di Shomurodov (27) al Bologna: la Roma chiede 15 milioni e l’obbligo del riscatto, gli emiliani sono fermi a 11 e preferirebbero un diritto di acquisto. Per il momento è stallo. (Corriere dello Sport)

Ore 10:30 – CACCIA AL DIFENSORE, E’ CORSA A TRE– Per il ruolo di quinto centrale è corsa a quattro: oltre a Zagadou (23), per il quale ci sono stati nuovi contatti, in lizza anche Tanganga (23) del Tottenham e il basiliano Natan (23) del Bragantino. (La Repubblica)

Ore 9:00 – BELOTTI FREME, PINTO DEVE CEDERE – Andrea Belotti (28) aspetta la Roma ma comincia a fremere visto che tra pochi giorni comincerà il campionato. Pinto deve prima cedere un attaccante: potrebbe bastare anche la partenza di Kluivert (23). (Il Tempo)

