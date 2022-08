SALERNITANA-ROMA, le ultime: tutti a disposizione di Mou, i campani coi dubbi Vilhena e Botheim

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tre giorni all’inizio del campionato e all’esordio dei giallorossi sul campo della Salernitana, in programma domenica alle 20:45.

Per Mourinho al momento c’è l’imbarazzo della scelta: nessun indisponibile tra i capitolini, recupera anche Zalewski che insidia Spinazzola per un posto sulla sinistra. A centrocampo Matic parte leggermente davanti a Cristante, con Pellegrini al suo fianco.

Davanti Zaniolo, apparso in grande condizione, giocherà con Dybala e Abraham. Panchina per Wijnaldum, ancora non al top della condizione. Probabile però che l’olandese giochi uno spezzone di gara.

Più incerta la situazione in casa Salernitana: Nicola avrà a disposizione una serie di rinforzi last minute come Candreva e Vilhena, ma il loro impiego dall’inizio è ancora incerto.

Out Lovato e Bohinen per infortunio. In attacco accanto a Bonazzoli dovrebbe giocare Ribery, ma occhio anche al neo acquisto Botheim, ex Bodo Glimt e vecchia conoscenza della Roma, che sta scalando posizioni.

Giallorossi.net – A. Fiorini