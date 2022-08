Riccardi, Bianda, Coric e Bouah fanno arrabbiare la Roma: no a tutte le offerte per non rinunciare allo stipendio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tiago Pinto alle prese con la grana degli esuberi, quelli più difficili da piazzare perchè poco intenzionati a lasciare Trigoria e soprattutto uno stipendio più sostanzioso.

Stando a quanto scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (A. Pugliese), ci sono quattro calciatori ormai fuori rosa (Riccardi, Bianda, Coric e Bouah) che continuano a rifiutare le offerte che arrivano proprio per non perdere lo stipendio assicurato ancora dalla Roma per contratto.

A Trigoria questo atteggiamento non piace affatto, ma davanti a un accordo firmato non c’è molto da fare. Per Coric, Bianda e Riccardi il contratto con la Roma scadrà nel 2023, mentre quello di Bouah terminerà nel 2024.

Stando a quanto rivela Il Tempo (E. Zotti), Riccardi, che guadagna 700mila euro, ha rifiutato la Spal mentre Coric (1.8) ha preferito tornare nella Capitale piuttosto che restare allo Zurigo. Bouah non ha estimatori e pesa a bilancio per 1 milione, così come Bianda che percepisce lo stesso ingaggio di Riccardi.

Tutti insieme pesano per 4,5 milioni lordi, la Roma quei soldi li risparmierebbe molto volentieri. Ma il club non vuole pagare di tasca propria per farli tornare a giocare.

A questi si aggiunge Diawara, intenzionato a restare da esiliato al Fulvio Bernardini pur di non ridursi lo stipendio.

Fonte: Gazzetta dello Sport / Il Tempo