Roma, affare Belotti a rischio: Shomurodov non parte, il Gallo aspetta fino a Ferragosto

AS ROMA NEWS – Rischia di sfumare proprio quando sembrava tutto fatto l’arrivo in giallorosso di Andrea Belotti.

L’attaccante ex Torino ha raggiunto da tempo un accordo con la Roma sulla base di un triennale da 2,8 milioni a stagione, ma a arrivati a un solo giorno dall’inizio della nuova stagione l’affare non si è ancora concretizzato.

Tutta colpa dello stallo che continua a esistere col Bologna per Shomurodov. Senza la cessione dell’uzbeko, difficilmente la Roma riuscirà a chiudere per il Gallo. Anche perchè neppure Kluivert, altro attaccante in esubero in rosa, è stato ancora piazzato al Fulham. E per Felix, l’altro giocatore che potrebbe fargli spazio, non sono arrivate offerte.

E così l’attaccante comincia a riflettere, spaventato dall’idea di restare senza squadra, con i principali campionati europei già iniziati da tempo. Ed ecco allora che il Nizza, club francese che aveva manifestato un certo interesse per Kluivert, si è fatto avanti proponendo un contratto a Belotti. Anche il Monaco ha presentato da tempo un’offerta al centravanti. Che ora sta cominciando seriamente a ragionarci.

La Roma vorrebbe chiudere, sa che l’arrivo a zero di Belotti sarebbe un affare, ma Tiago Pinto ha le mani legate: senza una cessione in attacco, il gm non può chiudere la trattativa. E il tempo che passa non è si certo un alleato dei giallorossi.

Per ora, scrive Il Messaggero, il Gallo aspetta ancora la Roma. Ma non lo farà ancora a lungo. L’attaccante rifiuterà le altre offerte fino a Ferragosto, poi si sentirà libero di accettare le proposte pervenute in queste settimane.

