CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo venerdì 12 agosto 2022 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 12:20 – TOLOI: “IO ALLA ROMA? NON LEGGO NULLA” – Stando a quanto scrive l’Eco di Bergamo, Rafael Toloi (31) sarebbe tra i calciatori al vaglio della Roma come quinto difensore centrale. L’ex giallorosso ha commentato così: “Io cercato dalla Roma? Sono stato 40 giorni in Brasile, non ho guardato niente di calcio. Sono molto felice qua“.

Ore 11:00 – MOU VOTA LINDELOF PER LA DIFESA – Per quanto riguarda il difensore, il nome più gradito a Mourinho è quello di Victor Lindelof (28), in uscita dallo United. Finora la trattativa non è entrata nel vivo, ma il giocatore rischia di non trovare spazio con l’arrivo di Martinez e la conferma di Varane. La Roma potrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto. (Corriere dello Sport)

Ore 10:00 – ZAGADOU RESTA IN ORBITA ROMA – Dan-Axel Zagadou (23) resta in orbita Roma: il suo profilo è al vaglio dei giallorossi come quinto difensore centrale. Il brasiliano Natan (23) invece è finito nel mirino del Verona. (Il Messaggero / Corriere dello Sport)

Ore 9:10 – KLUIVERT, OFFERTE DA DUE CLUB ITALIANI – Non solo il Fulham su Justin Kluivert (23). Alla Roma sono giunte offerte anche da due club italiani e da uno portoghese. L’olandese dunque non avrà difficoltà a trovarsi un’altra squadra. (Il Tempo)

Ore 8:20 – BELOTTI ASPETTA FINO A FERRAGOSTO – Andrea Belotti (28) comincia a temere di restare senza squadra a forza di rifiutare le offerte per aspettare la Roma. Il centravanti attenderà i giallorossi fino a Ferragosto, poi sceglierà tra una delle proposte arrivate in queste settimane. (Il Messaggero)

Ore 7:00 – SHOMURODOV, TUTTO FERMO COL BOLOGNA – Non ci sono novità sul passaggio di Shomurodov (27) al Bologna. L’attaccante a questo punto potrebbe anche restare alla Roma come vice Abraham. (La Repubblica)

