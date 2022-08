UFFICIALE: Faticanti rinnova fino al 2026. Il centrocampista: “Ringrazio ogni giorno di indossare questa maglia” (COMUNICATO AS ROMA)

AS ROMA NEWS – Giacomo Faticanti si lega alla Roma fino al 2026: il centrocampista giallorosso classe 2004, che ha svolto il ritiro estivo in Portogallo con Mourinho, ha rinnovato il contratto con il club giallorosso.

Questo il comunicato ufficiale: “L’AS Roma è lieta di comunicare che Giacomo Faticanti ha prolungato il proprio rapporto con il Club fino al 30 giugno 2026.

“Giacomo rispecchia i valori che cerchiamo nei nostri ragazzi e ha tutto per proseguire in un percorso di crescita costante e ricco di soddisfazioni. Per questo siamo estremamente felici di poter annunciare il suo rinnovo”, sono le parole del Responsabile del Settore Giovanile, Vincenzo Vergine.

Centrocampista, classe 2004, Faticanti è entrato a far parte del settore giovanile giallorosso nell’estate del 2018. È nel giro della Prima Squadra: è stato convocato da Mister Mourinho per il recente ritiro pre campionato in Algarve. Congratulazioni, Giacomo!

Fonte: asroma.com