Benzina verde per la Roma: Volpato via per fare cassa, Zalewski in bilico, Bove resta

NOTIZIE ROMA CALCIOMERCATO – Josè Mourinho continua ad attingere al serbatoio verde della Roma. Sempre presente sugli spalti del Tre Fontane, lo Special One guarda con occhio attento ai talenti migliori che il vivaio giallorosso ha da offrirgli.

E così dopo aver lanciato Zalewski, Felix (poi ceduto alla Cremonese), Bove, Tahirovic e Volpato, ora sono in rampa di lancio anche Missori e Pisilli.

Ma solo alcuni di questi resteranno a Trigoria anche l’anno prossimo. Edoardo Bove ha fatto breccia nel cuore di Mou, ma anche della tifoseria romanista: in passato era stato cercato con insistenza dal Sassuolo, ora la Roma vuole blindarlo.

Chi invece è destinato a salutare è Christian Volpato: il talentuoso trequartista mancino ha diversi estimatori, e Pinto è pronto a sacrificarlo per generare una plusvalenza da mettere in cassa. In bilico Zalewski: se dovessero arrivare offerte importanti per il giovane polacco, la Roma le valuterà.

Tahirovic potrebbe invece partire in prestito, mentre Missori e Pisilli saranno molto probabilmente aggregati alla prima squadra del prossimo anno per iniziare il processo di crescita che hanno avuto i loro ex compagni di Primavera.

