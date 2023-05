Una Roma da battaglia

AS ROMA NEWS – Dybala in panchina, Wijnaldum in campo dal primo minuto insieme a una sfilza di centrocampisti. Questa la Roma che Josè Mourinho ha in mente per domani sera.

Una squadra da battaglia, molto difensiva, che non dovrà lasciare spazi ai velocisti del Bayer. Il piano gara sarà quindi molto simile a quello dell’andata, con la differenza che i giallorossi partiranno dal vantaggio di un gol.

Per questo sarebbe sciocco esporsi ai contropiedi di Diaby e compagni. La Roma giocherà imbottita di centrocampisti, con Matic, Bove, Wijnaldum e capitan Pellegrini che farà sentire meno solo Abraham, l’unica punta in campo.

L’alternativa sarebbe quella di schierare un centrocampista in meno, e un centravanti in più: a quel punto sarebbe il 3-5-2 visto all’andata, con Belotti e Abraham a inseguire tutti.

Dybala sarà convocato, ma non partirà dall’inizio: la caviglia fa ancora male e rende innaturali i movimenti del corpo, e questo lo espone a nuovi infortuni muscolari. L’argentino farà parte del match solo a partita in corso e in caso di necessità. Recuperato anche Celik, che però dovrebbe partire dalla panchina. Speranze anche per Smalling.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / Il Tempo