Betis-Roma, Mourinho convoca il giovane Cassano

AS ROMA NOTIZIE – Secondo quanto riferito da Sky Sport, tra i convocati per Real Betis-Roma in programma domani alle 18:45 allo Stadio Benito Villamarin c’è anche Claudio Cassano.

L’attaccante classe 2003 si è messo in mostra nelle ultime partite della Primavera di Federico Guidi, e oggi era in gruppo durante l’allenamento di rifinitura a Trigoria.

Mourinho non avrà a disposizione nè Dybala né Zaniolo per l’impegno di domani, da qui la scelta di aggregare il giovane attaccante pugliese.