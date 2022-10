Spal, De Rossi si presenta così alla squadra: intona “Tanto pe cantà” tra l’entusiasmo dei giocatori (VIDEO)

NOTIZIE AS ROMA – Presentazione piuttosto particolare per Daniele De Rossi, che in queste prime ore da allenatore della Spal si sta facendo conoscere dai calciatori a modo suo.

L’ex centrocampista giallorosso durante il pranzo con la squadra è salito su una sedia e ha intonato la celebre canzone romana “Tanto pe cantà“ strappando gli applausi dei suoi ragazzi.

Questo il video della particolare esibizione di Daniele De Rossi, che sabato esordirà in panchina contro il Cittadella.