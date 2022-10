Dybala, lesione al retto femorale: stop di 4-6 settimane, con la Roma torna nel 2023. Ma per il Mondiale…

AS ROMA NEWS – La Roma fa sapere che Paulo Dybala ha riportato una lesione al retto femorale della coscia sinistra.

L’attaccante argentino ha già iniziato le terapie del caso per tornare in campo il prima possibile. Ma non c’è nessuna altra indicazione sull’entità del problema muscolare.

Un particolare non di poco conto: qualora si trattasse di una lesione di primo grado, lo stop sarebbe di 2-3 settimane. Di ben altro tenore invece se si trattasse di una lesione di secondo grado: in quel caso Dybala dovrebbe stare fermo più di un mese, mettendo a rischio anche la presenza al Mondiale.

Il giallo dunque resta. Stando però a quanto rivela in questi minuti Angelo Mangiante di Sky Sport la Joya starà fuori 4-6 settimane, e questo significa rivederlo con la maglia della Roma solo nel 2023. Il giocatore, aggiunge Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport, effettuerà una nuova risonanza tra una settimana.

+++ #Dybala.

Esito risonanza magnetica di oggi.

Lesione retto femorale.

Stop di 4-6 settimane.

Significa rivederlo in campionato nel 2023, ma possibile recupero in extremis per il mondiale.

Torna presto, per riprenderti quello che merita il tuo grande talento. @SkySport pic.twitter.com/5NKjHUrZXm — Angelo Mangiante (@angelomangiante) October 12, 2022

Incerta invece la presenza al Mondiale: teoricamente l’attaccante potrebbe fare in tempo per la prima partita dell’Argentina, ma bisognerà vedere come andrà il recupero. E soprattutto se Scaloni avrà intenzione di portare con sé un Dybala ben lontano dalla forma migliore.