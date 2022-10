Calciomercato Roma: a gennaio nuovo assalto a Frattesi. Lukic e Aouar le alternative

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Mourinho sembra non essere rimasto così impressionato dalle qualità di Mady Camara, e a gennaio Tiago Pinto potrebbe essere costretto a tornare sul mercato per trovare un altro centrocampista capace di soddisfare le richieste del mister.

Stando a quanto scrive oggi Calciomercato.com, in pole ci sarebbe sempre Davide Frattesi: il Sassuolo potrebbe riaprire la porta ad una sua cessione già in inverno. C’è però da segnalare l’interesse per il mediano ex giallorosso anche di alcune squadre di Premier League tra cui il West Ham.

Il desiderio di Frattesi è quello di tornare a Roma e poi c’è da considerare che il 30% dell’incasso andrebbe comunque nelle casse del club capitolino. Per facilitare la trattativa col Sassuolo potrebbe finire in Emilia uno tra Volpato e Bove.

In caso di nuove problematiche, si opterà per uno tra Aouar e Lukic: il primo è in scadenza con il Lione, che è disposto a cederlo per una cifra esigua a gennaio per non perderlo a zero in estate, il secondo ha detto di non voler rinnovare con il Torino.

