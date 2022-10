ULTIME DA TRIGORIA – Out Zaniolo e Karsdorp nella rifinitura. Mou a colloquio con Camara

AS ROMA NEWS – Rifinitura aperta alla stampa in corso per la Roma, che domani pomeriggio affronterà il Betis a Siviglia nel penultimo match del girone C di Europa League.

Da segnalare come non siano in gruppo, oltre a Dybala, nemmeno Zaniolo (squalificato, non avrebbe comunque giocato domani) e Karsdorp, che prosegue senza fretta il suo recupero.

Durante la seduta Mourinho ha avuto un breve colloquio con Mady Camara, nel corso del quale il tecnico ha ricordato al giocatore che “la tecnica è un po’ qui (indicando gambe e piedi) e un po’ qui (facendosi segno sulla testa)”.

Nel pomeriggio la partenza per la Spagna, poi alle 19 la conferenza stampa dell’allenatore portoghese affiancato per l’occasione da Roger Ibanez.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini