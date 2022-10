Mou scontento, duro sfogo con la squadra: “Forse a voi non importa niente, ma a me sì…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Che Josè Mourinho non fosse proprio felice di come stavano andando le cose nella sua squadra lo si era capito al termine di Roma-Lecce, quando aveva rimproverato i ragazzi dichiarando in modo pungente: “Forse non parlo bene l’italiano, perchè in campo facciamo il contrario di quello che dico in settimana”.

In realtà il tecnico aveva già strigliato la squadra all’indomani della sconfitta interna contro il Betis: “Per me non è accettabile perdere una partita del genere, soprattutto in casa“, il virgolettato riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport (R. Maida).

“Nella mia carriera ho perso raramente nel mio stadio e non ho intenzione di farlo qui. Magari a voi non importa niente, ma a me sì“, il succo del discorso piuttosto duro rivolto ai suoi giocatori. Lo Special One sperava di stimolare una reazione nervosa nei giocatori. Invece la domenica successiva ha ottenuto una brutta vittoria contro il Lecce, fortemente influenzata dall’espulsione di Hjulmand e dal rigore fatale di Dybala.

E così, alla ripresa del lavoro a Trigoria, Mourinho è arrivato ancora più carico della settimana precedente: ha interrotto frequentemente l’allenamento, dispensando rimproveri a tutti coloro che sbagliavano un movimento o un passaggio. L’allenatore portoghese ora pretende una risposta dai suoi uomini più fidati: Pellegrini, Abraham, Mancini, Cristante. Sono loro, insieme a Smalling che però ha sempre fatto il suo dovere, a doversi prendere la squadra sulle spalle in questo momento.

