“ON AIR!” – PIACENTINI: “Mou sceglie prima gli uomini del modulo, così Camarà non giocherà mai”, MAGNI: “Roma alla pausa con un punto sopra la Lazio”, DI GIOVAMBATTISTA: “Rigiocare in Conference? Meglio essere eliminati”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Se Dybala si ferma 20 giorni, non è che il giorno dopo torna subito al top, specie perchè è un giocatore che ha bisogno particolari attenzioni. Se dovrà stare fermo un mese, io credo che salterà il mondiale. Dybala non è per l’Argentina quello che poteva essere Totti per l’Italia di Lippi, Paulo è una riserva per Scaloni…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Il Corriere dello Sport racconta della furia di Mourinho sulla squadra, con l’allenatore che non è abituato a perdere, specialmente in casa e si è arrabbiato molto con i giocatori. Voi sapete quali sono i rapporti tra la stampa e Mourinho: quando uno racconta una stupidaggine, Mou la riprende subito in conferenza. L’ha fatto 500 volte. Ma lui fino a ora non ha mai smentito le sue performance finite sul Corriere dello Sport. Io penso che lui sia arrabbiato un’altra volta. Mou ogni volta che vede la Roma perdere senza reagire, si sente male. Il suo morale si abbassa sempre di più, lo vedo proprio avvelenato. Per cui ragazzi, sveglia. Io capisco che per i calciatori preferiscono Fonseca, che ti diceva sempre che la squadra aveva giocato bene anche quando perdeva. La verità è che se quest’anno non si inventano qualcosa, bisognerà dire le cose come stanno…”

David Rossi (Rete Sport): “La Juve? Penso che debba cambiare allenatore, non mi sembra ci sia flusso tra panchina e squadra… Dybala in campo nel derby? Vorrebbe dire che si sono sbagliati di tanto sulle tempistiche del suo stop: si parla di 40 giorni, io penso che si possono sbagliare di 5-10 giorni, non di 20…. Domani partita importante, vedremo con quale schema e quale identità vorrà giocare Mou senza Dybala, se mantenendo il 3-4-2-1 o se ha intenzione di passare al 3-5-2. Può essere anche che giochi Camara con Cristante. più Pellegrini e le due punte…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Preferirei incontrare il Maccabi piuttosto che la Juventus in Europa League… Dybala? Dentro di me gli ho già dato appuntamento al 4 gennaio per Roma-Bologna… Per noi, egoisticamente, sarebbe meglio se non andasse al Mondiale e avesse più tempo per ricondizionarsi. Però certo, avrebbe ripercussioni psicologiche che potrebbero penalizzare anche la Roma… La formazione di domani? Io mi aspetto le due punte… Camara? Mourinho prima sceglie i calciatori e poi i moduli, e poi vede come sistemarli. Se Mou di partenza sceglie gli uomini, Camara è sempre perdente contro Matic e Cristante, e non giocherà mai così come Bove…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Ci sono sei partite da giocare, e per avere una Roma ancora in corsa per il terzo o quarto posto come deve essere la situazione? Facendo una previsione, pur sapendo che lascia il tempo che trova, se la Roma farà il dovere suo io penso che possa arrivare alla pausa con 31 punti, con la Lazio a 30 e il Milan a 34-35. Poi bisognerebbe vedere l’Atalanta e l’Udinese. Ovviamente si tratta solo di una previsione, ma non sarà poi così distante…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “La Roma Femminile costretta a giocare a Latina? L’Olimpico sta migliorando, e non può essere stressato. Il Flaminio sarebbe perfetto, ma ha l’erba alta così. E’ uno scandalo che queste ragazze siano costrette a giocare fuori Roma, basterebbero mettere due fari al Tre Fontane… Dybala? Io calcolo che la Roma non avrà l’argentino per almeno un mese e dovrà trovare altre risorse per sopperire alla sua assenza…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “De Rossi? Non è che chi sembra destinato a essere un grande allenatore, poi lo diventerà. Va dimostrato sul campo. Io gli auguro qualsiasi fortuna, ma dovrà dimostrare tanto. La cosa che spero davvero è di non dover sentire uscire dalla sua bocca la frase “il mio calcio“…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “La Roma ha perso un giocatore molto importante che è Dybala. E’ un po’ come se la Lazio avesse perso Milinkovic-Savic, che forse è ancora più importante di Dybala, per la distribuzione del gioco e per la personalità che ha il ragazzo…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Rado): “La Roma deve vincere la partita di domani sera sul campo del Betis, altrimenti rischia di non farcela. Rigiocare di nuovo la Conference? Ma per carità, siamo seri…a questo punto è meglio che la Roma arrivi quarta…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “L’Europa League rischia di togliere tante energie a Roma e Lazio. Forse è meglio uscire per concentrarsi sul campionato. I giallorossi sono messi male in classifica. Il Betis è un avversario molto forte, la qualificazione è complicata…”

