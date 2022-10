PELLEGRINI: “Non ci aspettavamo di essere già a nove punti. Domani vogliamo assicurarci il primo posto”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il tecnico del Betis, Manuel Pellegrini, ha appena parlato in conferenza stampa della sfida di Europa League contro la Roma che si disputerò domani alle 18:45 a Siviglia. Ecco le sue parole:

9 punti dopo 3 partite: ve l’aspettavate?

“Non ci aspettavamo di essere a nove punti in tre giornate perché è un girone molto compatto. Abbiamo l’opportunità di raggiungere la qualificazione in casa. Sarà un match tosto, proprio come lo è stato a Roma”.

Sul primo posto del girone ora a portata di mano.

“L’importante è qualificarsi. L’anno scorso eravamo secondi e poi abbiamo eliminato lo Zenit. È vero che evitare le due partite sarebbe importante e dobbiamo cercare di assicurarcelo domani in casa”.

Su possibili turni di riposo per alcuni giocatori.

“Tra una partita e l’altra ci dividiamo in gruppi. Guardiamo alla parte fisica e alla parte tattica. Luiz Henrique non ha problemi e sarà convocato per questa partita”.

L’infortunio di Fekir.

“Fekir si sta riprendendo dall’infortunio muscolare, non c’è una data di ritorno. Al momento, per questa settimana non è disponibile, né per la Roma né per domenica. Da lì, vedremo”.

Sulla Roma.

“Mi aspetto una squadra con le stesse caratteristiche. Penso che sia stata una partita equilibrata, anche se meritavamo di vincere perché abbiamo passato molto tempo nella loro metà campo. Le squadre di Mourinho sono intense e escono molto bene in contropiede”.

Che approccio avrà il Betis?

“È importante assicurarsi la qualificazione, ma non è una partita decisiva. Cercheremo la vittoria fin dall’inizio, è una cosa che facciamo in Liga e in Europa League”.

Sull’assenza di Dybala.

“Senza dubbio, perdere giocatori come Dybala ha sempre un impatto. Ma la Roma ha una rosa che non dipende da un giocatore. Sono sicuro che cercheranno un sostituto per essere al livello dei giochi. È successo a noi con Fekir, ma non la useremo come scusa”.