Bianda e Coric, cessioni quasi impossibili: si va verso la permanenza fino a scadenza di contratto

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Secche smentite sulla possibile cessione di Ante Coric in Turchia: per il giocatore croato, che ha uno stipendio pesante (oltre 2 milioni lordi all’anno), non sono arrivate proposte dal campionato turco.

C’è stata invece un’offerta per William Bianda da parte dell’Alanyaspor, ma il giocatore ha rifiutato la destinazione non volendo rinunciare al suo lauto stipendio (800mila euro) percepito alla Roma.

I due calciatori sembrano dunque destinati a restare alla Roma, anche perchè tra poche ore il mercato turco chiuderà i battenti, e resterà aperto per qualche altro giorno solo quello di Grecia e Portogallo.

Le possibilità di una sistemazione si assottigliano col passare dei giorni. Al momento la possibilità più concreta è che i due restino a stipendio della Roma fino alla scadenza del contratto, prevista per giugno del 2023.

Giallorossi.net – G. Pinoli