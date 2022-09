Cremonese, Giacchetta: “Felix è un patrimonio, come lui in Italia solo Scalvini e Miretti”

NOTIZIE ROMA CALCIO – In conferenza stampa il direttore sportivo della Cremonese Simone Giacchetta ha parlato anche dell’arrivo di Felix.

Il giovane attaccante ex giallorosso è stato infatti l’acquisto più costoso della storia del club, pagato quasi 10 milioni di euro: “Felix Afena-Gyan è già adesso un patrimonio della Cremonese, si tratta di un 2003 che è nel giro della nazionale e giocherà il Mondiale.

Giovani come lui in Italia ci sono solo Scalvini e Miretti. Come nel suo caso abbiamo fatto tante operazioni a titolo definitivo perché la Cremonese in questa categoria ci vuole rimanere e abbiamo giocatori che possono essere risorse per il futuro“.