Calciomercato Roma, dalla Turchia: Coric può finire all’Antalyaspor entro stasera

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Per la Roma c’è ancora la possibilità di sistemare uno dei pochi esuberi rimasti in rosa.

L’Antalyaspor, riferisce il canale turco Nexus Sport, ha preso contatti per Ante Coric, centrocampista croato classe ’97.

In prestito allo Zurigo nella scorsa stagione, Coric fin qui ha chiuso le porte a tutte le possibili destinazioni. In Turchia il calciomercato chiuderà questa sera: pista da monitorare nelle prossime ore.

Fonte: Nexus Sport