Blitz di Pinto e Lombardo a Torino: si prova a chiudere le cessioni di Kluivert e Veretout in Francia

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Blitz di Tiago Pinto e del CFOO Lombardo a Torino. Ma Nicolò Zaniolo e la Juventus stavolta non c’entrano niente.

Stando a quanto racconta l’edizione odierna de Il Tempo (F. Biafora – E. Zotti), i due dirigenti giallorossi sarebbero volati nel capoluogo piemontese per incontrare gli emissari di alcuni club francesi.

Motivo dell’incontro, provare a cedere i cartellini di Justin Kluivert e Jordan Veretout, due giocatori in rosa che la Roma vuole vendere per fare cassa e dare un cambio di marcia al proprio mercato in entrata. Entrambi hanno diversi estimatori in Ligue 1.

Sia il mediano che l’ala vengono valutati una quindicina di milioni, e la speranza di Tiago Pinto è di ricavare 25-30 milioni dalle loro cessioni. Soldi che servirebbero alla Roma per chiudere alcune operazioni in entrata a centrocampo e in attacco.

Fonte: Il Tempo