Mancini: “Zaniolo deve capire che è fortunato a fare questo mestiere. Per me resta una mezz’ala d’attacco”

NOTIZIE AS ROMA – Il ct Roberto Mancini ha rilasciato un’intervista ai microfoni dell’edizione odierna de Il Messaggero.

Il commissario tecnico dell’Italia ha affrontati vari temi, soffermandosi anche su Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo, calciatori della Roma e nel giro della Nazionale. Questo uno stralcio delle sue parole:

Ha risolto i problemi con Zaccagni e Zaniolo? Si è parlato di mancanza di attaccamento alla Nazionale.

«Io non ho avuto problemi: mi hanno detto che stavano male e sono andati via. L’attaccamento ce lo devono avere tutti, è normale. La Nazionale durante l’anno è un peso, poi se non convochi qualcuno per i grandi appuntamenti, ci rimane male…».

Come inquadra Zaniolo nel futuro azzurro?

«Ultimamente non ce l’ho mai avuto, ma per me resta una mezz’ala d’attacco e ha qualità».

E’ così ingestibile?

«E’ giovane e deve capire che è fortunato a fare questo mestiere. Che non dura molto».

E Pellegrini?

«Calciatore ormai strutturato».

Fonte: Il Messaggero