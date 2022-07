Roma, contatti per Dybala: ora il colpo è più vicino

AS ROMA NEWS – La Roma avanza. Paulo Dybala, ancora senza una squadra quando il calendario segna l’11 luglio, è stanco di aspettare e ora comincia ad aprire seriamente ai giallorossi.

Stando a quanto scrive oggi La Repubblica (A. Di Carlo), i contatti tra le parti sono ripresi in questi ultimi giorni ed ora la trattativa è caldissima. José Mourinho vuole il calciatore argentino per rimpiazzare Zaniolo, su cui è pronto a fiondarsi la Juventus dopo aver sistemato De Ligt al Bayern.

Ed in questo momento i giallorossi sono in vantaggio per la Joya, rivela La Repubblica, superando anche la concorrenza di Manchester United, Napoli (che ha chiesto solamente informazioni) ed Inter. La società nerazzurra non riesce a chiudere l’affare perché Edin Dzeko ed Alexis Sanchez fanno muro ad un eventuale addio e bloccano l’eventuale arrivo di Dybala.

La Roma, quindi, ne ha approfittato: non disputerà la Champions League, ma tratterebbe il calciatore come un re ed il progetto dei Friedkin è sempre più ambizioso.

Anche il Corriere dello Sport continua a spingere forte su Dybala: secondo il quotidiano sportivo omano la corsa all’argentino ormai sarebbe ridotta a un testa a testa tra i giallorossi e l’Inter, con il Napoli sullo sfondo insieme ad alcune big d’Europa come Arsenal e Atletico Madrid. La Joya vorrebbe infatti restare in Serie A, e continua ad allenarsi in Italia in attesa di novità.

Più cauta la Gazzetta dello Sport: secondo il giornale milanese l’Inter resta quella più avanti nella trattativa, anche se c’è stata una frenata. Il Milan vede Dybala come alternativa a De Ketelaere. Per la Roma, invece, dipendesse da Mourinho la Joya sarebbe già un giocatore giallorosso. Il portoghese ha già chiamato Paulo, ma anche qui i Friedkin sono impegnati a rimettere in sesto gli equilibri di bilancio.

Fonti: La Repubblica / Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport