“ON AIR” – PALIZZI: “La Roma è tornata in gioco per Dybala, un altro biglietto da visita dei Friedkin”, MAGNI: “Con Paulo, Torreira e Frattesi siamo più forti”, FOCOLARI: “Mou ha deciso che di Zaniolo si può fare a meno”

Francesco Balzani (Centro Suono Sport): “Mourinho vuole Dybala e questa cosa la diciamo da un po’ di giorni, la Roma tempo fa fu la prima a parlare con l’entourage e sappiamo tutti come è andata a finire, ad oggi però la trattativa sembra potersi riaprire ed il fatto che sul giocatore la concorrenza sia abbastanza fiacca potrebbe essere un fattore positivo, vediamo come si evolverà la questione. Mourinho si diverte molto con i social ma manda anche dei messaggi e la sua foto con lo sfondo del calciomercato non è casuale. Per me la Roma dovrebbe prendere Dybala subito e quindi prima della cessione di Zaniolo, questo sarebbe un gran bel segnale…”

Antonio Felici (Centro Suono Sport): “Zaniolo è indirizzato verso la Juventus e questo sembra ormai abbastanza chiaro. Io non sono assolutamente d’accordo nel venderlo ma ormai è diventato un mio problema personale quindi non interessa a nessuno. Quello che voglio dire però è che se alla Roma interessasse veramente Dybala lo dovrebbe prendere prima di eventuali cessioni come quella di Zaniolo, in questo modo daresti l’impressione di comandare il mercato a prescindere dalle cessioni. Qualsiasi cosa che fa Mourinho è un messaggio mediatico ben specifico, lui non fa nulla a caso, è sempre tutto studiato nei minimi dettagli…”

David Rossi (Roma Radio): “I rinnovi dei quattro ragazzini della Primavera sono una bella notizia. Complimenti a loro ma anche alla società che sta facendo un bel lavoro. Se questa è la base per una squadra B? Non lo so… C’è comunque grande soddisfazione, poi se questi giocatori rimarranno o verranno utilizzati come assegni circolari per comprare altri calciatori cambia poco. Resta il fatto che il settore giovanile produce un vantaggio per la Roma. Il nostro settore giovanile è tra i più quotati in Italia, se non il più quotato, e ce lo teniamo stretto…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Le uniche due novità di mercato sono Torreira che ha parlato della telefonata di Mourinho, quindi direi che anche Josè non ci sta più tanto con la testa…forse ha sbagliato numero… E poi c’è la foto di Mourinho coi piedi all’aria mentre guardava le notizie di calciomercato, e più esplicito di così non penso ci sia. Non sarà una critica, magari che aspetta qualcosa. Sul mercato la Roma è completamente ferma con la storia di Zaniolo, che è molto strana. Tutti dicono che lo vogliono vendere, e lui ha deciso per la Juve. Ma al momento non c’è niente. E la Roma sembra che non può comprare nessuno, perchè c’è l’ordine tassativo che fino a quando non si vende, non si compra…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Presentarti con un tandem Dybala-Abraham sarebbe tanta roba, specie nel nostro campionato. Intorno al 22-23 di giugno vi abbiamo provato a raccontare che i Friedkin vedono Dybala come un’operazione-biglietto da visita, come quello di Mourinho della scorsa stagione. Loro sono rimasti alla finestra, perchè all’inizio Dybala chiedeva un ingaggio da 12 milioni e non era avvicinabile. Ora che l’unica offerta è quella di 5,5 milioni dell’Inter, torna in gioco anche la Roma, che era sempre lì alla finestra. I Friedkin sono stuzzicati da questo colpo. Quello che ci arriva in queste ore è una conferma di tutto questo. Mi scrivono dall’Inghilterra è che Mourinho sta spingendo parecchio per questa operazione…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Nessuno sta dicendo che Dybala finirà alla Roma, ma che la Roma è entrata in corsa rispetto a un mese fa, quando sembrava un sogno proibito…Non sono così convinto che la Champions del Napoli faccia propendere un calciatore a scegliere il Napoli a parità di condizioni. Poi se il Napoli propone 500, 1 milione o due milioni in più della Roma, allora è normale che sceglierebbe il Napoli… sceglierebbe anche il Bari. Ma il Napoli metterebbe sul piatto tutti quei soldi per un calciatore? Sono deduzioni, ma non fantasie, legate a una serie di informazioni acquisite nel fine settimana. Fermo restando che Zaniolo resta al momento un giocatore della Roma. Il suo mancato impiego col Trastevere? Questi sono i danni che fanno le amichevoli…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Le possibilità che Zaniolo resti alla Roma sono diminuite, ora siamo sotto al 50%. Io ancora ci spero che si possa trovare una soluzione. Le prossime amichevoli potremo vederle sui social della Roma. I giocatori di rientro dalle Nazionali saranno utilizzati con parsimonia, ma ormai i calciatori si presentano in ritiro in buona forma, non è come prima… A noi ci sembra di essere ancora all’inizio, ma tra 33 giorni c’è la prima giornata di campionato…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Dobbiamo entrare nell’ottica delle idee della partenza di Zaniolo, con un nome importante che entri al suo posto. Ma non può essere il solo. Se andasse via Zaniolo, e arrivassero Frattesi, Dybala e Torreira, beh allora penso che la Roma sarebbe più forte. A quel punto poi trovi un difensore centrale a metà agosto, e la squadra l’hai fatta, non ti servirebbe più niente. Non sarebbe male…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “La Roma è ferma, si parla solo di Zaniolo. La storia di Frattesi ci ha rotto le scatole, non mi sembra Kantè… Io non penso che vedremo un altro affare Shomurodov, dove si paga più del valore del giocatore, 35 milioni per Frattesi è una valutazione fuori dal mondo… Su Ronaldo ci sono stati una serie di chiacchiericci ridicoli, io andrei su qualcuno più giovane. Io Zaniolo alla Juve non lo cedo, è brutto, a meno che non mi prendi due grandi giocatori che me lo fanno dimenticare… Ma cedere Zaniolo, che può essere un crack dei prossimi dieci anni, mi sembra una stupidaggine. Dybala? Secondo me se non va alla Roma, in Italia non va da nessuna parte…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Mourinho non parla, comunica solo tramite immagini. Se lui non fosse d’accordo con la cessione di Zaniolo ce l’avrebbe fatto capire. Così come abbiamo capito che si aspetta un mercato più celere, ce lo ha fatto capire con la seconda immagine che ha postato sui social…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Il tema centrale della Roma è sempre quello…Zaniolo. La Roma partirà per il Portogallo e capiremo meglio la situazione, che a me sembra comunque molto chiara: le due parti hanno scelto consensualmente di separarsi. La Roma ha bisogno di fare cassa e il giocatore vuole guadagnare di più in un club che gioca la Champions. Il problema è che Zaniolo e la Roma non hanno fatto i conti con questo mercato, dove Dybala all’11 luglio è ancora senza squadra. La Juve aspetta la cessione di De Ligt. Ma la Roma, nel momento in cui fa sapere che Zaniolo è cedibile, poi non può chiedere 60 milioni? Le squadre sanno che il giocatore vuole andare via, e giocano al ribasso. Ci vuole tempo, e questo rischia di prolungare il mercato della Roma… Torreira? A me ricorda Pizarro, lo andrei a prendere io, ma temo che non sia da Mourinho, che vuole gente dai 185 centimetri in su…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Sia Zaniolo che la Roma hanno deciso di separarsi, il giocatore non è centrale nei piani del club. E’ una scelta tecnica, non solo economica, perchè forse sarebbe stato più conveniente tenerlo un altro anno. La Roma però non vuole svenderlo, perchè Zaniolo può diventare un crack e finiresti per mangiarti le mani. Si lavorerà per trovare una formula che lo porti alla Juve. Mi sembra di rivivere la storia di Chiesa e Vlahovic, dove la Fiorentina non voleva andare sotto una certa cifra e poi non c’è andata, accettando pagamenti dilazionati. Io penso possa essere questo il destino di Zaniolo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Su Zaniolo penso che bisogna aspettare un attimo, capire quando si può definire la questione, con la Roma che deve essere pronta a prendere un altro attaccante. L’idea che Dybala possa venire a Roma fa piacere a tutti, sarebbe un colpo geniale. Ma io devo entrare nelle idee che Zaniolo alla fine venga ceduto…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Se Zaniolo verrà ceduto sarà per due motivi che viaggiano di pari passo: la Roma deve recuperare denari, ma dall’altra parte c’è un aspetto tecnico. Mourinho ha deciso che di Zaniolo se ne può fare a meno, e se non lo diciamo facciamo un cattivo servizio….”

