CELIK: “Voglio diventare il titolare della Roma, con Karsdorp sarà un bel duello. Io qui anche grazie a Under” (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Zeki Celik si presenta alla piazza giallorossa nella conferenza stampa organizzata dalla Roma per far sì che il terzino possa rispondere alle domande dei giornalisti. Queste le parole del laterale turco.

Prende la parola Tiago Pinto: “Siamo molto felici di aver portato Zeki qui a Roma. E’ un giocatore giovane ma con molta esperienza maturata col Lille. Non è stata una trattativa semplice, ma la volontà del giocatore è stata molto importante. Sono felice di aver portato un giocatore che aveva grande motivazione a giocare qui. L’obiettivo è di rinforzare la squadra con più opzioni di qualità”.

Queste le domande per Celik:

Mangiante (Sky Sport): “Qual è la cosa che ti ha spinto ad accettare la Roma? Tuoi pregi e difetti?”

“Sulla prima domanda, Roma è un grande club e mi ha lusingato che mi volessero fortemente. Per me è stata l’occasione per salire di livello. Non c’è bisogno di parlare del mister, e lavorare con lui è una motivazione in più. Sulla seconda domanda, mi ritengo forte in difesa, come difensore, ma posso migliore sia difensivamente che offensivamente”.

Domanda di un giornalista turco: “Sei il quarto giocatore turco a indossare la maglia della Roma. Pensi restare a lungo? Cosa pensi della Serie A?”

“Sono molto felice di essere il quarto giocatore turco a indossare questa maglia. Ho sempre desiderato di giocare in Serie A, spero di contribuire al successo del club”.

Maida (Corriere dello Sport): “Mourinho sembra intenzionato a giocare con la difesa a tre. Come pensi di adattarti a questo sistema di gioco? Che ricordo hai dell’Olimpico?”

“Io mi sono trovato bene sia con la difesa a quattro che a cinque, sono decisioni che deve prendere il mister. Ho avuto l’opportunità di giocare all’Olimpico, uno stadio imponente”.

Zucchelli (Gazzetta dello Sport): “A chi ti ispiri? Avevi un idolo quando eri bambino? E’ vero che avevi altre offerte da club italiani?”

“Ho osservato fin da bambino tanti terzini, ma non mi ispiro a nessuno in particolare. Ho cercato di apprendere quegli stili. Sulla seconda domanda, altre squadre si sono interessate a me ma ho deciso di venire qui perchè pensavo che questo è il posto dove sarei stato più felice”.

Vitale (Il Romanista): “Sei pronto alla pressione della Roma e di Mourinho? Può aiutarti a crescere come calciatore?”

“Il mister lo conosciamo tutti, conosco il suo stile di gioco e il dialogo che imposta. Per me sarà una grandissima occasione per migliorarmi, non penso che avremo alcun problema di compatibilità”.

Balzani (Leggo): “Qual è il segreto da vincere da outsider col Lille? Hai avuto modo di parlare con Cengiz Under?”

“Nel campionato francese abbiamo ottenuto un traguardo notevole, arrivando davanti a una squadra che ha sempre dominato come il PSG. Alla Roma cercheremo di arrivare il più in alto possibile, dando sempre il massimo. Con Under, sì, quando sono stato contattato dalla Roma ho avuto modo di sentirlo, mi ha parlato molto bene della Roma, mi ha incoraggiato a venire, e se sono qui è anche per lui”.

Zotti (Tele Radio Stereo): “Ti aspetti di essere un titolare e di scendere in campo a Salerno nella prima di campionato?”

“Ovviamente sì, ogni giocatore vuole giocare titolare. Questo è il mio obiettivo. So che l’anno scorso ha giocato Karsdorp, ha fatto molto bene, ha vinto una coppa…ci sarà una bella e ricca competizione che darà i suoi frutti per la Roma. I tifosi vedranno una bella squadra, con qualità sempre alta”.

