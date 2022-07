DAZN trasmetterà in diretta tutte le amichevoli estive della Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Domani la Roma, dopo i primi giorni di lavoro al “Fulvio Bernardini” di Trigoria, volerà in Portogallo per proseguire la preparazione estiva.

Durante il ritiro portoghese la formazione di Mourinho disputerà quattro amichevoli contro Sunderland (il 13 luglio), Portimonense (il 16), Sporting Lisbona (il 19) e Nizza (il 23).

Secondo le informazioni del giornalista de “Il Tempo” Filippo Biafora, tutti i test estivi della Roma saranno visibili su Dazn.