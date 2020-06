Bocciati Estrella e Plesnierowicz, la Roma non li riscatta

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma non riscatterà Felipe Estrella e Plesnierowicz, due giovani calciatori su cui Petrachi aveva deciso di puntare acquistandoli in prestito con diritto di riscatto e che aveva messo a disposizione della Primavera di Alberto De Rossi.

A riferirlo è il portale “iltempo.it” (F. Biafora). Gli agenti dei due calciatori sono già stati informati dal ds Petrachi e dal suo braccio destro Morgan De Sanctis della scelta di non voler puntare ancora su di loro.

La Roma avrebbe potuto trattenere Estrella versando 600 mila euro, mentre il riscatto di Plesnierowicz si aggirava intorno al mezzo milione di euro più eventuali bonus. I due invece faranno rispettivamente ritorno, al termine del campionato, al Ferroviaria di San Paolo e al Lech Poznan.

Fonte: iltempo.it