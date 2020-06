La Roma dice no al ritorno di Nainggolan

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma stoppa sul nascere il sogno Nainggolan. Sia Radja che una larga fetta del tifo giallorosso speravano di potersi riabbracciare dopo il doloroso addio di qualche anno fa.

Il presidente Cellino aveva sganciato la bomba affermando che, a suo parere, il Ninja sarebbe tornato alla Roma. E alcuni quotidiani hanno raccontato oggi come il centrocampista belga abbia già fatto sapere di essere pronto a tagliarsi in modo sostanzioso l’ingaggio pur di tornare a Trigoria.

Ma la Roma ha chiuso subito a questa ipotesi. E’ quello che fa sapere il portale “Gazzetta.it” (C. Zucchelli). Per il club giallorosso il ritorno di Nainggolan non è una priorità dato che la squadra a centrocampo è già coperta e il suo arrivo andrebbe fra l’altro contro il piano economico stabilito dal club, che preferirebbe puntare su giovani di prospettiva dagli ingaggi più bassi. Doccia fredda quindi per il centrocampista e per tutti quelli che speravano nel suo ritorno, seppur in prestito.

Fonte: Gazzetta.it