Nanni: “Pau Lopez? Bravo coi piedi, ma Szczesny e Stekelenburg erano più forti”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Guido Nanni, ex preparatore dei portieri della Roma, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale parla dell’attuale numero uno giallorosso Pau Lopez, ma anche di altri estremi difensori del passato come Stekelenburg e Szczesny, a suo dire superiori allo spagnolo.

“Pau Lopez? Non fa parate da dieci in pagella, ma la Roma è in buone mani. Fonseca l’ha voluto per il suo gioco con i piedi, anche se tecnicamente Szczesny e Stekelenburg erano più bravi”, il parere di Guido Nanni.

Che poi prosegue: “Il migliore? Szczesny, un diamante grezzo. Consigliai a Garcia di acquistarlo. A Roma ha imparato a stare in porta. Un rimpianto? Stekelenburg. Lo vedevo in allenamento e pensavo fosse un fenomeno, ma soffriva la partita”.

Fonte: Gazzetta dello Sport