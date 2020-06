Pallotta, la caccia all’erede è già iniziata

AS ROMA NEWS – Dopo il no di James Pallotta alla proposta di Dan Friedkin, la Roma aspetta di conoscere il suo futuro. Che sarà ancora col bostoniano, visti i rapporti ormai freddissimi con il connazionale nato in California e stabilitosi in Texas. Ma il regno di Pallotta nel club giallorosso non dovrebbe comunque durare ancora molto.

La caccia all’erede, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), è già iniziata. Il presidente della Roma verserà 42 milioni per completare la sua parte di aumento di capitale e probabilmente cercherà nuovi finanziamenti da banche Usa e farà “factoring”, cioè anticipazione di crediti sui futuri guadagni.

Ma il suo obiettivo, rivela il giornale, resta quello di vendere la Roma. E nel peggiore dei casi lo farà nel giro di tre anni. Nel frattempo Pallotta spera in una rivalutazione del club che gli permetterà di uscire con una plusvalenza in tasca, cosa che non gli avrebbe garantito l’ultima proposta di Friedkin.

Fonte: Gazzetta dello Sport