Nainggolan cuore giallorosso: il belga spinge per tornare alla Roma, ma l’Inter frena

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Radja Nainggolan di nuovo in giallorosso. Questo clamoroso scenario di mercato è tornato d’attualità dopo che ieri il presidente Cellino ha dichiarato: “Secondo me torna alla Roma, è il suo sogno. Radja è rimasto folgorato dalla città e dall’ambiante”.

Parole che in città hanno subito acceso il dibattito: sarebbe cosa giusta riprendere Nainggolan? Il belga, scrive oggi “Il Tempo” (F. Biafora), sembra non avere dubbi dato che sta facendo di tutto per tornare nella Capitale.

Dall’Inter però frenano: il club nerazzurro fa sapere di non aver avuto nessun contatto con la Roma per il belga e che non c’è l’intenzione di prestare il giocatore. Nainggolan al 30 giugno avrà un valore residuo a bilancio di 19 milioni, una cifra che spaventa un po’ tutti. Anche la Roma.

Fonte: Il Tempo