Roma, Kean e Montiel le priorità di Petrachi

NOTIZIE AS ROMA CALCIOMERCATO – Il mercato della Roma in entrata ha due priorità, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (A. Pugliese): il terzino destro e un attaccante che sia in grado di dare un cambio a Dzeko ma che eventualmente possa anche ricoprire il ruolo di esterno offensivo.

L’identikit di quest’ultimo sembra rispecchiarsi perfettamente in Moise Kean, per il quale Mino Raiola sta provando a convincere l’Everton a concedere un prestito con diritto di riscatto (a 20-22 milioni di euro). Poi, ovviamente, ci sono gli altri discorsi aperti come quello per Pedro, in uscita a parametro zero dal Chelsea, o il sogno di arrivare a Teté, esterno mancino dello Shakhtar, ma queste sono chiaramente delle mosse che andrebbero a compensare eventuali partenze di quelli che sono già a disposizione di Fonseca.

Per il ruolo di terzino destro, invece, continua ad essere forte l’interesse per Gonzalo Montiel, l’argentino del River Plate che piace anche ad altri, in Italia e all’estero. Il costo è alto, circa dieci milioni di euro, ma diventerebbe alla portata se la Roma riuscisse a piazzare altrove i vari Florenzi, Karsdorp e Bruno Peres. L’altro nome seguito da Petrachi è Davide Faraoni (Verona), su cui però c’è anche la Lazio.

Fonte: Gazzetta dello Sport