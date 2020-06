Corsport: “Roma ostaggio di Pallotta”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “Roma ostaggio di Pallotta“. Titola così l’edizione odierna del Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo), che racconta come il presidente, dopo il no a Friedkin, stia preparando nuovi tagli che mettono a rischio ridimensionamento la squadra giallorossa. E sì che l’offerta del texano, visti i costi del Coronavirus, poteva essere congrua.

E il tifo romanista si ribella: i primi segnali di insofferenza sono arrivati con due striscioni piazzati sotto l’elegante sede di Viale Tolstoj. La paura che serpeggia è quella di assistere ad altre dolorose cessioni, con il club che dovrà fare i salti mortali per trattenere Zaniolo e Pellegrini.

Molto probabilmente, scrive il giornale sportivo romano, saranno sacrificati Under e Kluivert che rappresentano due importanti plusvalenze. Ora le prospettive per il mercato sono solo un terzino destro, un attaccante e provare a tenere Mkhitaryan e Smalling puntando sulla loro volontà. Ma il rischio di ridimensionamento è forte.

Fonte: Corriere dello Sport