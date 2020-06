Retroscena Friedkin: il piano di rilancio per la Roma e lo scambio di mail con Pallotta

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) oggi in edicola rivela alcuni retroscena dell’affare Pallotta-Friedkin, sia riguardo al piano che aveva in mente il magnate texano per rilanciare il club giallorosso sia svelando il fitto scambio di email e di proposte prima di arrivare al fatidico “no” del bostoniano.

Nei piani di Friedkin, racconta il giornale, non c’era una gestione della Roma in stile sceicco, ma al suo arrivo avrebbe di sicuro garantito la permanenza dei gioielli all’interno del club. Dopo un primo anno di transizione, il texano avrebbe attuato poi una politica espansiva volta ad accrescere la forza del club.

Inoltre la Gazzetta dello Sport racconta come la Roma a fine 2019, prima di completare la “due diligence”, era stata valutata circa 700 milioni. Dopo aver visto i conti, la prima offerta di Friedkin era stata di 660 milioni (che avrebbe consentito a Pallotta & Soci una plusvalenza di 30 milioni), condizionata però all’esito del mercato di gennaio, che doveva prevedere almeno le cessioni di Pastore e Juan Jesus.

Fallito l’obiettivo, a metà febbraio Friedkin ha abbassato l’offerta a 610 milioni. Il tergiversare di Pallotta, però, fece scorrere i calendario fino ai primi di marzo, con lo scoppio della pandemia e il relativo stop. Il resto è storia nota, con lo scambio frenetico di mail dal 10 al 28 maggio sull’asse Marc Watts e Bob Needham, i due bracci destri di Friedkin e Pallotta, che sono culminati nelll’ultima offerta di 575 milioni (di cui però 85 messi nel club) conclusa dal messaggio diretto fra i due magnati che sanciva la rottura.

Fonte: Gazzetta dello Sport