Messo a punto lo sprint finale, Fonseca cambia orari e dieta

AS ROMA NOTIZIE – Fonseca prepara lo sprint finale, titola oggi la Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) e cambia orari e dieta per la squadra. Adesso che c’è il conto alla rovescia per la ripresa del campionato, per il tecnico portoghese sarà più semplice motivare i giocatori.

E per questo motivo gli allenamenti da ieri sono diventati più intensi. Il tecnico vuole che nelle prossime tre settimane i giocatori inizino davvero a sentire avvicinarsi il peso della competizione. E l’arrivo da oggi dei Primavera, in caso di necessità, potrà dare una mano in più.Inoltre il cambio di orari degli allenamenti per prepararsi meglio al clima partita e l’alimentazione corretta studiata con una nuova dieta sono le priorità dettate da Fonseca.

Intanto Perotti ha ripreso ad allenarsi con i compagni stando però attento a gestirsi avendo saltato due importanti settimane di lavoro atletico. Con partite ogni tre giorni ci sarà bisogno di tutti, ecco perché Fonseca, pur volendo intensificare le sedute, sta comunque procedendo per step, gestendo i momenti in cui l’adrenalina è a mille e quelli di inevitabile calo.

Fonte: Gazzetta dello Sport