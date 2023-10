Bodo Glimt, coreografia anti-Roma: lo stemma giallorosso affonda in mare (FOTO)

NOTIZIE AS ROMA – Il Bodo Glimt provoca la Roma e rievoca il clamoroso 6-1 ottenuto in casa due anni fa contro la squadra di Mourinho con una coreografia mostrata ieri sera allo stadio prima della partita vinta per 3 a 1 contro il Besiktas.

I sostenitori gialloneri hanno esposto una scenografia che raffigura gli stemmi delle squadre battute in Europa mentre affondando in mare. Il logo (vecchio) della Roma è capovolto e ci sono anche quelli di Celtic, Az Alkmaar e Zalgiris.

La squadra giallorossa però, dopo quella sonora sconfitta, ha incontrato di nuovo i norvegesi nella decisiva fase a eliminazione diretta, rifilando loro un 4 a 0 che valse la qualificazione e che portò la Roma a vincere poi la Conference League.