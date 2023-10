ULTIME DA TRIGORIA – Azmoun torna in gruppo, di nuovo out Smalling. Si rivede Kumbulla

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Due buone e una cattiva notizia per Josè Mourinho dall’allenamento odierno, con la squadra giallorossa tornata in campo dopo la vittoria di ieri contro lo Slavia Praga.

La nota meno lieta è rappresentata dall’assenza di Smalling, di nuovo out dopo essere tornato in gruppo per un paio di giorni: l’inglese continua ad avvertire dolore e non riesce a superare il problema tendineo. Un bel guaio per la Roma, che dovrà fare a meno del suo pilastro difensivo chissà ancora per quanto.

Contnua a non vedersi in gruppo Renato Sanches, altro grande punto interrogativo della rosa giallorossa. Le buone notizie invece sono il ritorno in gruppo di Sardar Azmoun, che dunque non ha riportato lesioni di alcun tipo al polpaccio e San Siro ci sarà, e il rientro in campo di Marash Kumbulla, anche se il centrale albanese ha svolto differenziato. Ancora out invece Dybala e Pellegrini.

Allenamento di scarico per tutti quelli che hanno giocato ieri, anche per questo motivo si sono aggregati alla seduta odierna diversi Primavera, tra cui D’Alessio, Joao Costa e Cichella. Dedica speciale di Cherubini, che ieri ha esordito in prima squadra: “Un’emozione indescrivibile, sin da bambino rincorri questo sogno e con il passare del tempo ti avvicini all’obiettivo e una volta raggiunto è il coronamento di tutti i sacrifici. Ringrazio per la stima e la fiducia mister Mourinho, i compagni e tutto lo staff. Dedico tutto questo alla mia famiglia e ai veri amici, che ci sono sempre stati nel momento del bisogno”.

