Lukaku, niente contestazione a San Siro. La Curva Nord: “Fischietti vietati, legge non uguale per tutti”

AS ROMA NEWS – Tanto tuonò, che non piovve. La chiacchieratissima contestazione preparata dalla Curva Nord nerazzurra per Lukaku a San Siro non si farà.

O almeno, non si farà come previsto dalla tifoseria interista. I 30mila fischietti che sarebbero dovuti essere distribuiti fuori dallo stadio disturbare la prestazione dell’attaccante belga non ci saranno.

Lo comunica la Curva Nord dell’Inter su Instagram con uno scarno annuncio: “Ennesimo abuso, fischietti vietati! Diecimila a Firenze due anni fa ok. La Legge non è uguale per tutti!“, si legge sul social.

Per Lukaku dunque i fischi saranno solo prodotti dalla bocca dei nerazzurri. L’accoglienza per il belga sarà comunque bollente.