BODO/GLIMT-ROMA 6-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma viene umiliata dal Bodo/Glimt, sconfitta per 6 a 1 dalla formazione norvegese. Una prestazione a dir poco indecente per una squadra che non è di fatto scesa in campo.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questo pomeriggio all’Aspmyra Stadium per la sfida di Conference League e al tecnico portoghese Josè Mourinho:

Rui Patricio 4 – Fa il possibile per salvare la porta dagli assalti del Bodo. Ma alla fine deve arrendersi sotto ai colpi di Solbakken e compagni, non riuscendo più a prenderne una.

Reynolds 3 – Inizio disastroso, finale ancora peggiore. Conferma di non essere all’altezza nemmeno di fare la riserva nella Roma.

Ibanez 4 – Cerca di salvare il salvabile, ma quando la Roma molla definitivamente il match lui fa una figura disastrosa.

Kumbulla 3 – Imbarazzante, per non dire altro.

Calafiori 3 – Spinge poco e male, difende peggio. A tratti osceno, anche per l’atteggiamento mostrato.

Darboe 4 – Prestazione molto deludente. Lascia tirare colpevolmente Berg in occasione del due a zero, mostrando un atteggiamento che in campo non va mai tenuto. Dal 46′ Cristante 4 – Non cambia la sostanza del match.

Diawara 4 – Offre l’assist a Carles Perez per il gol che riapre la partita. Ma nella ripresa rovina il poco di buono fatto con una leggerezza che regala il 3 a 1 al Bodo. Dal 60′ Pellegrini 4 – In campo solo per una sgambatina. Non si vede quasi mai.

Carles Perez 5 – L’unico che nel primo tempo cerca di dare la scossa ai suoi, e non è un caso che sia proprio lui a segnare il gol del due a uno. Nella ripresa smette di giocare.

Villar 4 – Schierato nel ruolo di vice-Pellegrini, gioca una partita di mediocrità assoluta. Dal 46′ Mkhitaryan 4 – Non combina molto di più dello spagnolo.

El Shaarawy 4 – Insulso. Da lui ci si aspettava ben altro, considerato il suo tasso tecnico. E invece affoga nella mediocrità generale. Dal 60′ Abraham 4 – Poteva anche restarsene in panchina, visto quanto combina in oltre mezz’ora di gioco.

Borja Mayoral 4 – Il terreno di gioco sintetico sembra creargli evidenti problemi. Cerca la profondità giocando sul filo del fuorigioco, ma senza riuscire a essere incisivo. Dal 46′ Shomurodov 4 – Cambiando l’ordine degli addendi il risultato, purtroppo, non cambia.

JOSE’ MOURINHO 4 – La figuraccia di oggi è forse la peggiore della storia della Roma, e la colpa deve essere per forza anche dell’allenatore che siede in panchina. Oggi nemmeno Mou è esente da feroci e pesantissime responsabilità.

Giallorossi.net – A. Fiorini