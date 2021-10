BODO/GLIMT-ROMA: 6-1 (8′, 52′ Botheim, 20′ Berg, 28′ Carles Perez, 71′, 80′ Solbakken, 78′ Pellegrino). Giallorossi umiliati dai norvegesi

AS ROMA NEWS – Terzo match del girone C della Conference League per la Roma che ha già vinto agevolmente le prime due partite della nuova competizione europea.

Il Bodo/Glimt è sulla carta l’avversario più ostico del raggruppamento, sia perchè i norvegesi sono primi nel proprio campionato, che per le difficoltà ambientali. Mourinho manderà in campo una formazione infarcita di riserve e spera di portare a casa un risultato che chiuda il discorso qualificazione.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

90′ – Finisce questo spettacolo indecoroso: la Roma viene umiliata dal Bodo/Glimt perdendo 6 a 1. Una sconfitta che non ha giustificazioni, inaccettabile e che rovina pesantemente l’immagine che il club sta cercando di costruire. Non ci sono parole per giustificare la figura di stasera.

90′ – Due minuti di recupero.

86′ – Il Bodo continua ad attaccare, la Roma non esiste.

80′ – SESTO GOL DEL BODO. Segna ancora Solbakken. Incredibile quello che sta succedendo, la Roma sta umiliando sé stessa e i suoi tifosi.

78′ – QUINTO GOL BODO. Segna pure Pellegrino con un rasoterra angolato.

77′ – Pellegrini prova il destro di potenza dalla distanza, conclusione forte che però non inquadra la porta.

73′ – Il Bodo continua ad attaccare, e sta dando una severa lezione a una Roma imbarazzante.

71′ – POKER BODO/GLIMT. Solbakken umilia Kumbulla in velocità, entra in area e batte Rui Patricio con uno scavetto.

67′ – Nonostante i cambi, la reazione della Roma tarda ad arrivare: tante giocate confuse, e troppi errori tecnici.

60′ – DOPPIO CAMBIO ROMA: dentro Pellegrini e Abraham, fuori Diawara ed El Shaarawy.

55′ – Rischia ancora la Roma, col Bodo che si accende a folate, mettendo in grave affanno la squadra giallorossa. Nonostante i tre cambi, la Roma sembra essere tornata in campo con lo stesso spirito di inizio primo tempo.

52′ – TERZO GOL DEL BODO: segna ancora Botheim, ma ingenuità di Diawara che si fa soffiare palla sulla linea di fondo permettendo ai norvegesi di crossare a centro area trovando il liberissimo attaccante che col destro batte Rui Patricio.

46′ – Si riparte. Triplo cambio nella Roma: dentro Shomurodov al posto di Mayoral, Mkhitaryan al posto di Villar, e Cristante al posto di Darboe.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce qui il primo tempo: Roma sotto due a uno. Pessimo approccio alla partita dei giallorossi, che incassano due gol nel primi venti minuti. Poi Carles Perez, il migliore dei suoi, riapre il match. Ma la prestazione della squadra resta molto modesta. A tra poco per il racconto del secondo tempo.

45′ – OCCASIONE BODO/GLIMT! Solbakken salta in velocità Calafiori, poi mette un cross al centro per Pellegrino che di testa non inquadra la porta fortunatamente per la Roma!

40′ – La Roma ora spinge alla ricerca del gol del pari prima dell’intervallo.

37′ – Ammonito Lode per fallo su Carles Perez, uno dei più reattivi oggi.

33′ – Ammonito Darboe per un’evidente trattenuta.

28′ – GOOOOL DELLA ROMA! PEREZ! Lancio di Diawara che premia il taglio di Carles, lo spagnolo è bravo a controllare e a calciare in porta col mancino dall’interno dell’area, battendo Haikin. Finalmente uno squillo della Roma che riapre la gara!

25′ – Una Roma bruttissima in questo primo quarto di gara: squadra troppo molle e poco reattiva. Il bodo invece sta giocando a mille, e si deve cambiare approccio altrimenti la partita rischia di prendere una piega ancora peggiore.

20′ – RADDOPPIO DEL BODO/GLIMT. Berg trova il jolly calciando benissimo dal limite col mancino, battendo Rui Patricio. Ma nessun giallorosso lo contrasta, lasciandogli libertà assoluta. Partenza a dir poco pessima della Roma.

18′ – Borja Mayoral, lanciato da Ibanez con un lancio lungo, taglia bene centralmente ma non riesce a controllare il pallone e la sfera finisce tra le braccia del portiere norvegese.

16′ – OCCASIONE BODO/GLIMT! Konradsen sfonda centralmente partendo dalla propria metà campo, entra in area e calcia in porta: Rui Patricio salva i suoi con un intervento che tiene a galla la Roma!

8′ – GOL DEL BODO/GLIMT. Segna Botheim dopo una bella azione costruita tutta di prima dal limite dell’area che porta al gol dell’attaccante con un piatto destro che non dà scampo a Rui Patricio. Difesa della Roma sorpresa dalla giocata dei norvegesi.

5′ – Fase di studio col Bodo/Glimt che cerca di tenere palla.

0′ – Fischio dell’arbitro, comincia Bodo/Glimt-Roma!

LE ULTIME IN DIRETTA DALL’ASPMYRA STADIUM

Ore 17:40 – La Roma annuncia la sua formazione titolare confermando tutte le anticipazioni: ben nove cambi, giocano Reynolds, Villar e Borja Mayoral.

Ore 17:25 – Questa la formazione ufficiale del Bodo/Glimt: Haikin; Sampsted, Moe, Lode, Bjørkan; Brunstad, Berg, Konradsen; Solbakken, Botheim, Pellegrino.

Ore 17:20 – Questa la formazione ufficiale della Roma annunciata in anteprima da Sky Sport per affrontare il Bodo/Glimt: Rui Patricio; Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Calafiori; Darboe, Diawara; Carles Perez, Villar, El Shaarawy; Borja Mayoral.

Ore 16:45 – Due ore esatte al fischio d’inizio. A Bodo la temperatura è già vicina allo zero e nevica debolmente. Terreno di gioco che appare in buone condizioni. Tra pochissimo vi comunicheremo in anteprima le formazioni ufficiali.

BODO/GLIMT-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

BODO GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Lode, Bjørkan; Brunstad Fet, Berg, Konradsen; Solbakken, Botheim, Pellegrino. All. Knutsen

A disp.: Smits, Høibråten, Vetlesen, Kongsro, Moberg, Hagen, Selvåg Nordås, Kvile, Pernambuco, Mugisha, Koomson.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Calafiori; Darboe, Diawara; Carles Perez, Villar, El Shaarawy; Borja Mayoral. All. Mourinho

A disp.: Fuzato, Boer, Mancini, Vina, Cristante, Veretout, Bove, Pellegrini, Mkhitaryan, Shomurodov, Zalewski, Abraham.

ARBITRO: Palabiyik (Turchia)

GUARDALINEE: Olguncan e Ogel

IV UOMO: Ozdamar.

Giallorossi.net – A. Fiorini