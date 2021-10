TIAGO PINTO: “Rosa corta? Sempre la stessa domanda, il problema non esiste. Io e Mou siamo allineati”

AS ROMA NOTIZIE – Il GM giallorosso Tiago Pinto risponde alle domande di Sky Sport nei minuti che precedono l’inizio del match tra il Bodo/Glimt e la Roma. Ecco le dichiarazioni del dirigente sulla partita che sta per cominciare:

Gli impegni europei aiutano a crescere?

“La mentalità vincente si costruisce ogni partita, quello che succederà a maggio è il riflesso di ogni partita. Tutte le squadre vogliono giocare la Champions League, oggi siamo in Conference e vogliamo vincere, poi vedremo dove arriveremo”.

La Roma ha meno cambi rispetto alle altre?

“È dal primo di settembre avete sempre cercato un confronto tra me e Mourinho, lui ha spiegato che quando parla di profondità della rosa parla di un concetto diverso. Vogliamo sviluppare i calciatori giovani, abbiamo usato tanto la parola tempo. Se facciamo un paragone con altre squadre come Inter e Juve hanno un progetto diverso. Siamo allineati, siamo una famiglia. Chiaro se facciamo il paragone con un altro progetto la squadra è diversa, è qualcosa che fa parte del nostro progetto e a me dal primo di settembre in tutte le conferenze stampa si cerca un problema che non esiste”.

Che tipo di conclusioni tira sugli arbitraggi con la Roma?

“Voglio rinforzare quello che ha detto Mourinho, siamo concentrati in quello che possiamo migliorare, credo che tutte le istituzioni abbiano visto quello che è successo, è sotto gli occhi di tutti. Pensiamo a migliorare e ora non voglio parlare più di arbitri”.

Quali differenze ci sono tra i settori giovanili italiani e quelli esteri tipo quelli del Benfica?

“Le tue domande mi piacciono, falle tu la prossima volta. Io vengo da una realtà diversa, si scommette sul settore giovanili mentre in Italia c’è il talento ma dobbiamo trovare un modo giusto per creare le condizioni affinché i calciatori giovani possano giocare in Serie A. Tante volte non è facile il salto dalla Primavera alla Serie A perché c’è grande differenza, però penso che in Italia si debba fare qualcosa con i regolamenti per poter scommettere di più sui giovani. Se guardiamo le squadre il talento c’è, oggi possiamo vedere tanti giovani dalla Primavera ma serve una strategia nazionale per scommettere di più sui giovani”.