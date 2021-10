AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di mercoledì 20 ottobre 2021:

Ore 11:25 – FONSECA A UN PASSO DAL NEWCASTLE – Paulo Fonseca sta per tornare in panchina e guiderà gli inglesi del Newcastle. Lol riferiscono diversi media inglesi. L’ex allenatore della Roma è il prescelto di Amanda Staveley, azionista e direttore responsabile della gestione quotidiana del club, superando la concorrenza di Lampard, Roberto Martinez, Gerrard e Favre.

Ore 10:30 – LO STADIO DEL BODO VERSO IL SOLD OUT – Circa 6mila biglietti venduti, lo stadio del Bodo/Glimt sarà quasi esaurito per la partita di stasera. Il club ha chiamato a raccolta i suoi tifosi: “Arrivate presto, i giocatori hanno bisogno di voi già dal riscaldamento. Urlate e tifate!”

Ore 9:30 – ZANIOLO VERSO IL RECUPERO PER ROMA-NAPOLI – Nicolò Zaniolo dovrebbe farcela. L’attaccante, che non è partito per la Norvegia, continuerà oggi a svolgere allenamento differenziato ma punta a tornare in gruppo nei prossimi giorni e dovrebbe essere a disposizione di Mou per Roma-Napoli di domenica prossima. A confermarlo è stato lo stesso allenatore ieri in conferenza stampa.

Ore 8:50 – REYNOLDS, CESSIONE IN PRESTITO A GENNAIO – Oggi potrebbe giocare da titolare, ma per Reynolds le occasioni sembrano finite: il terzino dovrebbe lasciare Trigoria a gennaio in prestito, la Roma spera di farlo maturare in qualche club minore. Ma deve convincersi anche il ragazzo.

Ore 8:20 – PER VILLAR OCCASIONE DA TREQUARTISTA – Gonzalo Villar giocherà oggi contro il Bodo/Glimt ma nel ruolo di trequartista al posto di Pellegrini. A centrocampo agiranno invece Darboe e Diawara.

