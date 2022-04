BODO/GLIMT-ROMA 2-1: le pagelle del match

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si è appena conclusa l’andata dei quarti di finale di Conference League tra il Bodo/Glimt e la Roma, con i norvegesi che riescono a vincere di nuovo, stavolta però col punteggio di 2 a 1.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera all’Aspmyra Stadion e al tecnico portoghese Josè Mourinho:

Rui Patricio 4,5 – Serata nera. L’errore in occasione del pari del Bodo non è da lui, e la deviazione sfortunata non basta a giustificarlo.

Mancini 6 – Fa la sua partita, senza brillare ma nemmeno senza particolari errori. Si fa male al ginocchio e deve uscire. Dal 68′ Smalling 6 – Il suo ingresso in campo non riesce a evitare la sconfitta ai suoi.

Kumbulla 6 – Gioca al posto di Smalling al centro della difesa, se la cava.

Ibanez 5,5 – Il Bodo cerca spesso di sfondare dalla sua parte, e lui ogni tanto va in affanno.

Karsdorp 6 – Prestazione attenta ma priva di picchi. Sufficienza stiracchiata.

Sergio Oliveira 5,5 – Si piazza in mezzo al campo e cerca di sfruttare la sua esperienza per fare la differenza, senza però riuscire a incidere nel match. Deve fare molto di più per meritare i 13 milioni del suo riscatto.

Cristante 5 – Torna a giocare a livelli mediocri, con lentezza e tanti errori di precisione.

Zalewski 6 – Svolge il suo compito con applicazione, anche se non riesce mai ad accendersi. Dal 65′ Vina 4,5 – Sarebbe stato meglio puntare su qualcun altro (El Shaarawy?). Giocatore modesto sotto ogni aspetto.

Mkhitaryan 7 – Illumina il gioco, oggi scadente, della Roma con assist al bacio. Splendido quello che offre a Pellegrini per il vantaggio giallorosso. Toglierlo dal campo è sempre un errore. Da 65′ Shomurodov 5,5 – L’impegno c’è, la qualità meno.

Pellegrini 7 – Segna un grande gol che poteva mettere in discesa il discorso qualificazione. Sfiora il raddoppio negato solo dalla bravura del portiere avversario.

Abraham 5,5 – Ha un paio di occasioni per fare male al Bodo, sulla prima è bravo l’estremo difensore norvegese, sulla seconda non inquadra la porta. Sotto tono.

JOSE’ MOURINHO 5,5 – La Roma esce sconfitta ancora una volta dal campo del Bodo/Glimt, e stasera si poteva fare molto di più, specialmente dopo il gol del vantaggio arrivato nel finale di primo tempo. Qualche sostituzione non è stata indovinata. Ora serve una grande prova nel match di ritorno: non passare contro un avversario nettamente inferiore sarebbe imperdonabile.

Giallorossi.net – A. Fiorini