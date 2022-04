MOURINHO: “Vinceremo a Roma e andremo in semifinale. Preoccupato per l’infortunio di Mancini, si è giocato su un campo di plastica”

AS ROMA NEWS – Mister Josè Mourinho si presenta davanti ai cronisti per commentare la prestazione dei suoi giocatori al termine di Bodo/Glimt-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese ai microfoni dei giornalisti:

JOSE MOURINHO A SKY SPORT

Cosa ha funzionato e cosa no?

“I due gol sono una palla inattiva, è un gol che non piace concedere, mancanza di concentrazione. Il primo è assolutamente ridicolo. Ma la cosa che mi preoccupa di più è l’infortunio di Mancini, su un campo di plastica. All’Olimpico con la nostra gente io mi sento favorito”.

C’è fiducia.

“Certo, nei miei giocatori e nell’appoggio della nostra gente. Giochiamo contro un avversario difficile. Spero in un buon arbitro. Già l’altra volta a Roma e oggi alcune cose strane. Oggi ha fischiato un fuorigioco ridicolo”.

Pellegrini non aveva mai segnato 12 reti…

“Deve farne di più per la qualità che ha”.

JOSE’ MOURINHO A DAZN

Una partita complicata, difficili dirsi soddisfatti dopo una sconfitta ma cosa si porta a casa oggi?

“Non è una sconfitta. Abbiamo un secondo tempo ancora da giocare. Per me non è una sconfitta, è una sconfitta quando sei nella fase a gironi e perdi punti. Abbiamo perso 2-1 e abbiamo un secondo tempo da giocare a Roma con i nostri tifosi e siamo lì. In 3 partite giocate contro di loro non abbiamo vinto mai, ma ora conta solo una partita: la prossima”.

La cosa positiva è che non si giocherà sul campo sintetico.

“E’ un altro sport giocare sul sintetico e lo sappiamo, così come ci rende vulnerabili agli infortuni la prova evidente è l’infortunio di Mancini”.

Sta bene?

“No, non sta bene e sembra un infortunio importante, per questo dobbiamo ringraziare chi permette di giocare sul campo sintetico”.

Fiducia per la gara di ritorno?

Fiducia? La vinciamo, saremo in semifinale.

Zaniolo recuperabile per domenica?

Non ne ho idea.