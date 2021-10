BODO/GLIMT-ROMA: le probabili formazioni, il meteo del match e dove vederla in TV

AS ROMA NEWS – Turn-over ampio, per non dire totale. Josè Mourinho, tra infortuni e giocatori a riposo in vista del Napoli, cambia volto alla Roma per l’impegno di Conference League.

Rui Patricio sarà uno dei pochi titolari a giocare, perchè difesa, centrocampo e attacco saranno rivoluzionati. Perfino Reynolds potrebbe avere una chance a destra anche se al momento Ibanez resta favorito, con Mancini e Kumbulla che in quel caso giocherebbero titolari al centro, e Calafiori a sinistra.

A centrocampo Darboe è certo di una maglia, accanto a lui uno tra Diawara e Villar, ma lo spagnolo potrebbe anche essere considerato nel ruolo di trequartista per far rifiatare Pellegrini, così come il giovane Zalewski. Carles Perez ed El Shaarawy sono invece certi di giocare, così come Shomurodov al centro dell’attacco.

IL METEO DEL MATCH – A Bodo, cittadina che si trova sopra il Circolo Polare Artico, nevica da giorni. Per domani è previsto possibile nevischio durante il match, con una temperatura che si aggirerà intorno allo zero. Da valutare dunque le condizioni del terreno di gioco, semi-sintetico.

BODO GLIMT-ROMA, DOVE VEDERLA IN TV – Il fischio d’inizio del match è previsto per le ore 18:45. La partita sarà visibile sia su Sky che su DAZN.

BODO GLIMT-ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Lode, Hoibraten, Bjorkan; Brunstad Fet, Berg, Saltnes; Pellegrino, Botheim, Solbakken. All. Knutsen

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Ibanez, Kumbulla, Mancini, Calafiori; Darboe, Diawara; Carles Perez, Villar, El Shaarawy; Shomurodov. All. Mourinho

Giallorossi.net – A. Fiorini