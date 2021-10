Reynolds, ultima chiamata: a gennaio via in prestito

AS ROMA NEWS – Quella di stasera potrebbe essere l’ultima occasione per Bryan Reynolds. Mou sembra intenzionato a dargli una chance contro il Bodo/Glimt, non avendo a disposizione Karsdorp e meditando un turno di riposo per Mancini.

La rosa non permette altre soluzioni, e così l’americano potrebbe giocare per la prima volta dall’inizio. Certo, per Reynolds esordire in una Roma B e in una difesa completamente rivoluzionata (in campo anche Kumbulla e Calafiori) non gli renderà le cose più semplici.

Ma per il terzino questa è l’ultima chiamata: le doti atletiche non gli mancano, e questo potrebbero favorirlo stasera in una gara fisica contro i norvegesi, ma deve ancora disciplinarsi tatticamente. Per Reynolds non è stato affatto facile ambientarsi in un calcio così diverso da quello a cui era abituato, e forse la sua smania di volersi confrontare subito con una big della Serie A ha frenato il suo processo di crescita.

La Roma non vuole bruciare il suo investimento, per ora non proprio azzeccato e pensa di mandare Reynolds a farsi le ossa in qualche club minore. Una soluzione che il ragazzo e suo padre avevano scartato all’inizio, ma sulla quale ora sono costretti a fare i conti. Mourinho su quella fascia chiederà un rinforzo a gennaio, e per Reynolds le occasioni diventeranno ancora più rare.

Giallorossi.net – G. Pinoli