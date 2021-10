Villar, la sua occasione sotto la neve: contro il Bodo giocherà trequartista

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La partita di questo pomeriggio (ore 18:45) sul campo del Bodo/Glimt non sarà affatto una passeggiata per la Roma: i norvegesi sono primi nel loro campionato, giocheranno su un campo sintetico e in mezzo al vento e al nevischio, tutti fattori che possono favorirli.

I giallorossi invece saranno rivoluzionati nell’undici: troppa la paura di Mou che qualche titolare possa farsi male in vista della sfida con il Napoli. Tra i calciatori che si rivedranno in campo spicca Gonzalo Villar, poco considerato anche in Conference League.

Lo spagnolo però non giocherà nell’abituale posizione di regista, ma sarà schierato come trequartista, con Pellegrini inizialmente in panchina. E’ un ruolo che lo spagnolo conosce bene, avendolo ricoperto sia con la Spagna U21 che con la Roma lo scorso campionato.

Villar dovrà quindi innescare le punte, che saranno El Shaarawy a sinistra, Carles Perez a destra, e Shomurodov come riferimento centrale. Ma in fase di non possesso dovrà ripiegare in mediana e dare una mano a Darboe e Diawara.

Per Gonzalo è l’occasione giusta per dimostrare a Mou che questi mesi di apprendistato sono serviti a qualcosa e che il tecnico può fidarsi di lui. La tecnica e la qualità del palleggio sono dalla sua parte: ora però è il momento di far parlare i fatti.

Giallorossi.net – F. Turacciolo