Mou sicuro del progetto Friedkin: “Non mi muovo da Roma per nessun motivo”

NOTIZIE AS ROMA – “Nessuno mi farà lasciare questi ragazzi“. Le sirene inglesi provenienti da Newcastle non hanno minimamente scalfito le convinzioni di Mourinho.

Lo Special One, dopo aver parlato in conferenza stampa, regala qualche dichiarazione a effetto ai microfoni di Sky Sport, affermando con sicurezza: “Non esiste, ho firmato per tre anni e resto qui. Non mi muovo da Roma”.

“Vedo molta preoccupazione ma questa squadra è diventata una famiglia indistruttibile e stiamo costruendo qualcosa di importante“. Mourinho è convinto del progetto dei Friedkin, e ora aspetta rinforzi.

La Roma si sta costruendo sulla base di 13-15 giocatori, ma ha bisogno di migliorare notevolmente la rosa per fare il definitivo salto di qualità. L’idea è quella di riuscirci nel corso delle prossime sessioni di mercato, a partire da gennaio: in entrata un terzino destro e un centrocampista.

Poi in estate, anche in base ai traguardi raggiunti, la squadra verrà ulteriormente rinforzata. Chi avrà dimostrato di essere parte integrante del progetto resterà in giallorosso. A questi si aggiungeranno altri due o tre rinforzi. L’obiettivo è di allestire una formazione in grado di primeggiare sia in Italia che in Europa nel giro di questo triennio. Mou ci crede, e va avanti per la sua strada.

