“ON AIR!” – DI GIOVAMBATTISTA: “Roma in gita in Norvegia, e col Napoli rischia”, CORSI: “Possibile che Kumbulla sia molto peggio di Ibanez?”, MAGNI: “Mou ha lanciato dei messaggi a a Zaniolo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “La cosa più interessante stasera è vedere Villar adattato nel ruolo di trequartista, vedere come si muoverà in quella posizione… Se dovesse giocare sulla trequarti, mi piacerebbe vedere come interpreterà quel ruolo. Forse questo è l’unico spunto interessante di una partita che viene vista come un intralcio da mettersi alle spalle il prima possibile…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Ma avete visto la faccia di Mourinho quando parla di Calafiori, Kumbulla e Reynolds nella conferenza stampa dopo la Juventus? Penso che sia la prima volta che vedo una faccia simile da un allenatore di calcio, e spero che non l’abbiano vista i giocatori… Ha un’espressione del tipo: ma chi sono questi? Che ci fanno qui, che vogliono? Non pensavo, ma secondo lui Kumbulla è molto più scarso di altri. Ma possibile che Kumbulla sia molto molto peggio di Ibanez? E’ incredibile sta cosa… Su Mourinho calma un attimo, è qui da qualche mese. E’ vero che non abbiamo fatto un percorso straordinario, ma aspettiamo le mosse di Friedkin a gennaio. So che la gente è stufa di aspettare, ma non possiamo fare altro…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Le difficoltà della partita di stasera non è tecnica ma ambientale. La notizia è che Zaniolo col Napoli ci sarà, resta da capire se in panchina o dal primo minuto. Queste paure possono condizionarlo nella sua crescita verso il diventare un calciatore di livello top… Mou anche ieri ha sottolineato di non avere dei cambi, e che la rosa non è all’altezza delle grandi…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Su Zaniolo ancora non sono così sicuro che ci sarà col Napoli. Quello che è arrivato a me dalle parole di ieri di Mourinho è che il giocatore ha delle paure. Tra le righe mi è sembrato di capire che se Zaniolo non avesse avuto quei problemi pregressi, Mou si sarebbe un po’ arrabbiato. Un messaggio glielo ha lanciato… Mou sta mandando dei segnali qua e là, capiamo che la Roma che si sta costruendo, i giocatori devono tenere conto anche di questa sfumatura. Nessuno dice che Zaniolo abbia marcato visita, ma che è frenato da traumi pregressi. Lì il calciatore deve fare quello scatto per maturare quella personalità che Mourinho cerca da lui e da altri giocatori in squadra, ma anche sul mercato…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Le parole di Mou sul Newcastle? Se a fine giugno se ne andasse a prendersi 30 milioni dagli sceicchi, io non mi meraviglierei. Ne abbiamo viste di tutti i colori, e orami non mi stupisco più di niente, d’altronde le parole lasciano il tempo che trovano. Zaniolo? Io sinceramente non ho capito se col Napoli ci sarà o no. Cosa farei io? Non so come sta questo ragazzo, non sono mica il medico della Roma… In base a quello che dice Mourinho, spero che giochi se è in grado. Ma non ho ben capito se ce la può fare o no… Io ho paura che abbia una massa muscolare straordinaria che ovviamente usa a suo favore ma che sia fragile come un lampadario di Murano… Io per esempio ero certo che Abraham non giocasse a Torino, e invece poi ha giocato. Il Napoli è una squadraccia, sono in ascesa anche emotiva, e pensano di vincerle tutte. Arriverà Spalletti, e tutto l’Olimpico, me compreso, l’insulterà. Ma purtroppo sappiamo come finiscono queste cose, è nella nostra storia, come il gol di Pedro…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Per la Roma quella in Norvegia non è una partita, ma una gita, le competizioni vere sono altre… Io vi domando: ma Reynolds, Kumbulla, Calafiori, Diawara, Villar, secondo voi con quale spirito possono giocare stasera? Ditemelo voi… Voi sapete quanto è importante Roma-Napoli? Se perdi, rischi…ci sono tante squadre dietro pronte al sorpasso…”

Furio Focolari (Radio Radio): “I giocatori che giocano stasera devono mettersi in mostra, giocano contro una squadra debole e quindi hanno possibilità di mettere in mostra le loro qualità, se ce l’hanno. Esempio: Villar è un nazionale under 21 spagnolo, e contro il Bodo Glimt, che io manco conoscevo, ha la possibilità di farsi notare. Se lui vuole giocare bene, stasera gioca con El Shaarawy, Shomurodov, Diawara, Darboe…non sono calciatori scarsi. E quindi se il ragazzo ha carattere, stasera deve fare una grande partita…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Queste partite servono alle riserve per far cambiare idea all’allenatore. L’allenatore deve essere intelligente, deve capire che solo con certi giocatori in fondo non ci arriva, e deve coinvolgere altri calciatori. A meno che non pensa di fare una sorta di mercato aggiuntivo a gennaio, ma mi sembra molto difficile…Il Bodo ha 4 punti in classifica nel girone, e non penso che sia una squadra così scarsa… La Roma fa ancora troppa fatica a segnare. Il Napoli invece ha fatto 19 gol, e ne ha subiti soltanto tre: sono numeri impressionanti…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “La Conference League non è una gita. E’ un impegno serio. Penso che comunque la Roma ne avrebbe fatto volentieri a meno di avere questo impegno visto che poche ore dopo affronterà il Napoli. Inviterei la Roma a non esagerare nelle scelte, perché non puoi affrontare queste partite con la Primavera…”

Redazione Giallorossi.net