BOLOGNA-ROMA 2-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sconfitta pesante per la Roma, che anche oggi palesa tutti i suoi limiti in assenza dei big, Dybala e Lukaku. Fa festa il Bologna, che sfrutta meglio le sue occasioni e vince per 2 a 0, prendendosi il quarto posto in solitaria.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi al Dall’Ara per affrontare gli emiliani nel match valido per la sedicesima giornata di campionato:

Rui Patricio 6 – Inoperoso fino al gol di Moro, sul quale non ha colpe, così come sull’autogol di Kristensen.

Mancini 6 – Saelemaekers è un cliente scomodo, che lui però riesce ad arginare. Gioca menomato, ma ce la mette tutta. Dall’82’ Celik sv.

Llorente 6 – Non è certo colpa sua se la Roma incassa due gol stasera. Lo spagnolo fa il suo dovere con un paio di interventi provvidenziali. Dal 64′ Azmoun 5,5 – Offre un pallone d’oro a Belotti che il Gallo sciupa, spegnendo definitivamente le speranze romaniste. Per il resto però, poca roba.

Ndicka 4,5 – Parte bene, ma poi si fa imbucare colpevolmente da Ndoye in occasione del gol di Moro. Non è la prima volta che commette questo tipo di errore, e nella ripresa lo ripete più volte, naufragando mestamente sulle sgroppate dei rossoblù.

Kristensen 6 – Prova a spingere con tutti i limiti che ha. Mette un bel cross per la testa di Belotti. Nella ripresa cerca anche la strada del gol. Si salva.

Cristante 5 – Si perde Freuler, nell’avvio dell’azione che porta al gol dei padroni di casa. Qualche buon lancio ma anche tanti palloni persi. Male.

Paredes 5,5 – Gioca un buon primo, fatto di personalità e sostanza. Nella ripresa la sua prestazione cala di intensità e finisce tra gli insufficienti.

Pellegrini 4,5 – Pochissima sostanza, qualche buona giocata e tanto nervosismo. In ritardo su Moro in occasione del suo gol, poi si prende un giallo stupido. Nella ripresa non è all’altezza della situazione, fallendo anche una buona chance con un destro troppo timido. Dall’82’ Pisilli sv.

Spinazzola 5 – Un solo buono spunto in tutto il primo tempo, poi tanti errori. Dal 46′ Renato Sanches 4 – Entra in campo per cambiare inerzia al match, e sbaglia subito i primi palloni giocati. Mou lo rimanda subito in panchina. Così non serve a niente. Dal 64′ Bove 6 – Entra in campo a partita praticamente finita. Fa quello che può.

El Shaarawy 5 – Gioca da seconda punta, e prova ad accendersi con qualche duetto con Belotti senza troppa efficacia. Nella ripresa si sposta a sinistra, lasciando le praterie a Ndoye e Ferguson.

Belotti 5 – Un bel colpo di testa a impensierire Ravaglia, qualche buona sponda e un gol fallito che poteva riaprire la partita. Occasione non sfruttata

JOSE’ MOURINHO 5 – Stavolta le mosse a partita in corsa non convincono: sbaglia a giocarsi la carta Sanches all’intervallo. Anche la scelta di lasciare Bove in panchina non si dimostra azzeccata, consegnandosi al dinamismo della mediana avversaria.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini